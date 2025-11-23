Несебър с категорична победа над десет от Загорец

В Несебър, едноименният тим надигра Загорец (Нова Загора) с 3:0 и вече е едноличен лидер. Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Силно начало за домакините, които наклониха чувствително везните в своя полза още в първия четвърт час. Даниел Кабанелас пропусна да им даде преднина, 180 секунди от първия съдийски сигнал. Николай Дросев проведе рейд от дясно, центрира и Иван Колев откри резултата в 13-ата минута. След 120 секунди Мартин Стоилов спря с нарушение играч на Несебър и получи жълт картон. Последваха реплики от него и рефера го отстрани с червен картон. Капитанът Галин Димов изпълни прецизно фаул за 2:0. В 18-ата минута Мариян Тонев вкара топката в мрежата на Несебър, но рефера не зачете попадението, отсъждайки засада. В 24-ата минута титулярния вратар на Загорец Димитър Алтънов отстъпи мястото си на влезлия от скамейката Кристиян Филипов. Колев пропусна да се разпише за втори път. Стражът на домакините пък изби топката след опасен удар на Тонев. След почивката, футболистите на Несебър пропусна да вкарат още, като на два пъти капитана на гостите Ивелин Иванов предотврати попадения. Накрая Христо Георгиев фиксира окончателното 3:0.