Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Загорец (Нова Загора)
  3. Несебър с категорична победа над десет от Загорец

Несебър с категорична победа над десет от Загорец

  • 23 ное 2025 | 16:48
  • 343
  • 0
Несебър с категорична победа над десет от Загорец

В Несебър, едноименният тим надигра Загорец (Нова Загора) с 3:0 и вече е едноличен лидер. Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Силно начало за домакините, които наклониха чувствително везните в своя полза още в първия четвърт час. Даниел Кабанелас пропусна да им даде преднина, 180 секунди от първия съдийски сигнал. Николай Дросев проведе рейд от дясно, центрира и Иван Колев откри резултата в 13-ата минута. След 120 секунди Мартин Стоилов спря с нарушение играч на Несебър и получи жълт картон. Последваха реплики от него и рефера го отстрани с червен картон. Капитанът Галин Димов изпълни прецизно фаул за 2:0. В 18-ата минута Мариян Тонев вкара топката в мрежата на Несебър, но рефера не зачете попадението, отсъждайки засада. В 24-ата минута титулярния вратар на Загорец Димитър Алтънов отстъпи мястото си на влезлия от скамейката Кристиян Филипов. Колев пропусна да се разпише за втори път. Стражът на домакините пък изби топката след опасен удар на Тонев. След почивката, футболистите на Несебър пропусна да вкарат още, като на два пъти капитана на гостите Ивелин Иванов предотврати попадения. Накрая Христо Георгиев фиксира окончателното 3:0.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 24386
  • 128
Още два мача от Втора лига в неделния ден

Още два мача от Втора лига в неделния ден

  • 23 ное 2025 | 14:51
  • 24019
  • 11
Атанасов: Този мач не е от добре изиграните от нашия отбор

Атанасов: Този мач не е от добре изиграните от нашия отбор

  • 23 ное 2025 | 14:18
  • 1016
  • 0
Косич: Очаквах повече

Косич: Очаквах повече

  • 23 ное 2025 | 14:09
  • 801
  • 0
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 21761
  • 28
Фенове си спомниха за Адмирала

Фенове си спомниха за Адмирала

  • 23 ное 2025 | 13:47
  • 1464
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

  • 23 ное 2025 | 17:21
  • 20436
  • 66
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 24386
  • 128
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 21761
  • 28
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 32001
  • 25
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 3814
  • 0
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 3133
  • 14