  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. „Розите“ свалиха Несебър от върха

„Розите“ свалиха Несебър от върха

  • 25 окт 2025 | 20:06
  • 1086
  • 2
„Розите“ свалиха Несебър от върха

В Мъглиж, Розова долина (Казанлък) надви гостуващия му ОФК Несебър с 1:0 и го свали от първото място в класирането. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Николай Георгиев осигури успеха с попадение от дузпа в 65-та минута. В 60-ата, съдията посочи бялата точка пред вратата на „розите“, но Иван Колев пропиля дузпата. Той имаше още една отлична възможност в хода на двубоя, но този път не успя да вкара с глава. Пред вратата на Несебър също имаше критични моменти.

Снимки: Розова Долина Казанлък - фейсбук

