ОФК Несебър загуби голмайстор

Тежка контузия сполетя Кристиян Парашкевов от едноименния тим на Несебър. Според предварителните прогнози нападателят може дори да пропусне мачовете до края на целия сезон. Парашкевов се превърна в един от водещите футболисти и основни голмайстори на „делфините“. С 11-те си попадения до момента, е най-резултатния футболист на отбора и въобще втори при голмайсторите в настоящото първенство след Георги Трифонов от Марица (Пловдив) с 14 гола.

Пожелаваме бързо възстановяване на Кристиян! Очакваме те отново на терена…, заявиха от клуба.

Снимка: ofcnesebar.com