Флик обясни защо е сменил Ламин Ямал

  • 10 дек 2025 | 01:20
  • 398
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата с 2:1 над Айнтрахт (Франкфурт) в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Германският специалист обясни и защо е заменил Ламин Ямал, който демонстрира недоволство от смяната си.

„Е, Ямал беше малко разстроен. Но той имаше жълт картон, а освен това се нуждаеше от почивка – това е причината за смяната“, заяви Флик.

„Трите точки са много важни, отново сме в играта. Беше много труден мач. Съперникът се защитаваше много дълбоко, но ние контролирахме ситуацията и създавахме положения", подчерта наставникът на Барса.

„Трябва да се съсредоточим и да спечелим още 6 точки в оставащите два мача. Имаме четири поредни победи, което е важно“, завърши Флик.

