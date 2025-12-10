Популярни
  Топмьолер: Търсехме втори гол, но вместо това допуснахме обрат

Топмьолер: Търсехме втори гол, но вместо това допуснахме обрат

  • 10 дек 2025 | 04:46
  • 326
  • 0

Айнтрахт (Франкфурт) поведе при гостуването си на Барселона в Шампионска лига, но допусна обрат и загуби с 1:2. След срещата старши треньорът на "орлите" Дино Топмьолер похвали футболистите си.

„Реакцията, която момчетата показаха след тежкото поражение през уикенда, беше много добра. Имахме план и го изпълнихме", коментира Топмьолер.

Неочакван герой реши проблемите на Барса
Неочакван герой реши проблемите на Барса

"Основният ни фокус беше върху това, което можем напълно да контролираме, а именно нашата подредба, нивото на старание и готовността ни да работим един за друг", обясни специалистът.

"Излязохме за второто полувреме с голяма увереност и имахме добър период. Търсехме втори гол. След това, за съжаление, допуснахме попадение и не можахме да го върнем. В крайна сметка е неприятно да допуснеш гол от статично положение и да загубиш мача заради това", каза още Топмьолер.

Снимки: Imago

