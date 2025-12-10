Щастливият Жул Кунде: Имах и малко късмет

Защитникът на Барселона Жул Кунде вкара и двата гола за победата с 2:1 над Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига, а след двубоя изрази задоволството си от успеха и призна, че отборът му е трябвало да се потруди сериозно, за да обърне развоя на срещата.

„Доволен съм от победата и от головете. Понякога се случват такива неща и е приятно. Много е важно да влезем сред най-добрите осем“, заяви Кунде.

„Гостите реализираха единственото си положение, а ние, според мен, трябваше да рискуваме повече. В началото на второто полувреме вдигнахме оборотите. Точно тогава успяхме да отбележим, но се наложи да страдаме. Работихме върху играта един на един“, коментира французинът.

„Когато съперникът играе с петима защитници, трябва да намираш пространства и да пробиваш. Рашфорд знае как да прави такива подавания и аз разчитах на него. А вторият гол... Понякога е нужен и малко късмет“, завърши Кунде.

