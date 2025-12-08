Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Жерард Мартин обясни за трансформацията си в централен бранител

Жерард Мартин обясни за трансформацията си в централен бранител

  • 8 дек 2025 | 21:55
  • 471
  • 1
Жерард Мартин обясни за трансформацията си в централен бранител

На пресконференцията си преди двубоя с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига левият бек на Барселона Жерард Мартин обясни как се е стигнало до това в последните мачове на тима в Ла Лига да бъде използван като централен бранител.

„Играл съм няколко години в защитна линия от петима. Като централен бранител е важно да изнасяш топката добре, това е един от значимите аспекти. Когато Ханзи Флик за първи път ме пусна в игра с тази роля, той ме пита дали съм готов, а аз отговорих с „да“. Това е позиция, на която наставникът ме изпробва по време на предсезонната подготовка, като аз се чувствам добре там. Чувствам се добре и на двете позиции, като треньорът решава къде да ме пусне. Като бек трябва да пресираш по-напред, а като централен бранител трябва да внимаваш повече при единоборствата.

Наблюдавах централните защитници в нашия състав, за да ми е по-лесно с адаптацията. Гледах и изявите на Иниго Мартинес, за да разуча играта му. Той направи силен минал сезон и беше лидер за нас. Чувствам се с важна роля в отбора, като треньорът го потвърждава със своето доверие. Сега играя в центъра на отбраната, но не се чувствам повече централен защитник, отколкото бек. Ще играя там, където ми каже треньорът. Загубеният реванш с Интер през миналия сезон беше повратна точка за мен. Тогава Войчех Шчесни искаше да ме окуражи, съветвайки ме да си спомня къде съм бил две години преди това. Също така ми каза да съм доволен и да бъда с вдигната глава“, коментира Мартин, който потвърди, че съотборниците му шеговито го наричат Жерард Малдини.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Грип тръшна Усман Дембеле

Грип тръшна Усман Дембеле

  • 8 дек 2025 | 18:50
  • 957
  • 2
Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

Интер рядко бърка в Шампионската лига, предупреди Маркюс Тюрам

  • 8 дек 2025 | 18:42
  • 1166
  • 2
Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Дузпа реши мача между Пиза и Парма

  • 8 дек 2025 | 18:18
  • 733
  • 0
Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

  • 8 дек 2025 | 18:07
  • 3136
  • 1
Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

Милионер преследва футболистка на Ливърпул - вече е с обвинение

  • 8 дек 2025 | 18:02
  • 2020
  • 2
Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

Пулишич все пак отпътува за днешния мач на Милан

  • 8 дек 2025 | 17:27
  • 1052
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 55467
  • 300
Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

  • 8 дек 2025 | 21:43
  • 11812
  • 34
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 33446
  • 3
Торино 2:1 Милан, Леао се контузи

Торино 2:1 Милан, Леао се контузи

  • 8 дек 2025 | 21:47
  • 2824
  • 11
Уулвърхамптън 1:1 Манчестър Юнайтед, гол на Белгард

Уулвърхамптън 1:1 Манчестър Юнайтед, гол на Белгард

  • 8 дек 2025 | 22:11
  • 2406
  • 11
Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

  • 8 дек 2025 | 21:22
  • 7308
  • 3