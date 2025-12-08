Жерард Мартин обясни за трансформацията си в централен бранител

На пресконференцията си преди двубоя с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига левият бек на Барселона Жерард Мартин обясни как се е стигнало до това в последните мачове на тима в Ла Лига да бъде използван като централен бранител.

„Играл съм няколко години в защитна линия от петима. Като централен бранител е важно да изнасяш топката добре, това е един от значимите аспекти. Когато Ханзи Флик за първи път ме пусна в игра с тази роля, той ме пита дали съм готов, а аз отговорих с „да“. Това е позиция, на която наставникът ме изпробва по време на предсезонната подготовка, като аз се чувствам добре там. Чувствам се добре и на двете позиции, като треньорът решава къде да ме пусне. Като бек трябва да пресираш по-напред, а като централен бранител трябва да внимаваш повече при единоборствата.

Наблюдавах централните защитници в нашия състав, за да ми е по-лесно с адаптацията. Гледах и изявите на Иниго Мартинес, за да разуча играта му. Той направи силен минал сезон и беше лидер за нас. Чувствам се с важна роля в отбора, като треньорът го потвърждава със своето доверие. Сега играя в центъра на отбраната, но не се чувствам повече централен защитник, отколкото бек. Ще играя там, където ми каже треньорът. Загубеният реванш с Интер през миналия сезон беше повратна точка за мен. Тогава Войчех Шчесни искаше да ме окуражи, съветвайки ме да си спомня къде съм бил две години преди това. Също така ми каза да съм доволен и да бъда с вдигната глава“, коментира Мартин, който потвърди, че съотборниците му шеговито го наричат Жерард Малдини.