Пике: Барса е претендент за всички трофеи

  • 8 дек 2025 | 14:20
Жерар Пике изрази оптимизъм за сезона на Барселона. Бившият защитник на тима защити стила на игра на Ханзи Флик, който получи доста критики поради слабото представяне на защитата.

“Мисля, че шумът е по-голям от това, което всъщност се случва на терена. Те продължават линията от миналата година. Много офанзивен отбор, поема много рискова, но в същото време прави страхотно шоу, а в крайна сметка хората искат това. Вкарват много голове, но и допускат. Мисля, че са претенденти за всички трофеи”, заяви Пике.

“В Европа също, защо не? Ясно е, че има някои много силни отбора в Европа в момента, но изглежда, че ще рано или късно ще спечелят Шампионската лига. Арсенал, например, или ПСЖ, които спечелиха миналата година. Добавете Реал Мадрид и Байерн, които повишиха нивото си с Компани. Очевидно ще бъде трудно”, допълни той.

Барса имаше колебания този сезон, но в момента е лидер в Ла Лига и има преднина от четири точки пред Реал Мадрид. В Шампионската лига обаче каталунците имат седем точки след пет изиграни мача и заемат 18-о място в класирането.

