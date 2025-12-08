Популярни
  Барселона
  2. Барселона
Рафиня отхвърли спекулациите за Саудитска Арабия

  • 8 дек 2025 | 14:21
  • 228
  • 0

Рафиня отрече информации, че се е споразумял с Барселона да не му правят спънки да напусне в посока Саудитска Арабия след Световното първенство през идното лято. Подобни информации се появиха в испански медии в последните дни, но нападател отхвърли съществуването на подобна клауза в договора му.

„Наистина не знам откъде вземат толкова глупости. Това са фалшиви новини“, заяви Рафиня, цитиран от БТА.

В края на седмицата той ще навърши 29 години, а има договор с каталунците до 2028 г.

Очаква се бразилецът, който лекуваше травма, да бъде на разположение за утрешното домакинство на Барселона срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. В последния двубой срещу Бетис той остана неизползвана резерва.

Жена от Южна Корея е осъдена на четири години затвор за изнудване на Хюн-Мин Сон

  • 8 дек 2025 | 13:25
  • 728
  • 0
Скандали в съблекалнята на Реал след провала срещу Селта, хвърчали са бутилки

  • 8 дек 2025 | 12:51
  • 3148
  • 12
Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

  • 8 дек 2025 | 12:28
  • 953
  • 1
Реал Мадрид всъщност е завършил двубоя с три червени картона

  • 8 дек 2025 | 12:09
  • 4601
  • 4
Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 3185
  • 1
Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

  • 8 дек 2025 | 11:00
  • 713
  • 0
ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

  • 8 дек 2025 | 15:00
  • 1469
  • 1
Лубе събира Алекс и Мони Николови!

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 7275
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 21217
  • 30
Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 25216
  • 44
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 9948
  • 31
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 10957
  • 18