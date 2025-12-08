Рафиня отхвърли спекулациите за Саудитска Арабия

Рафиня отрече информации, че се е споразумял с Барселона да не му правят спънки да напусне в посока Саудитска Арабия след Световното първенство през идното лято. Подобни информации се появиха в испански медии в последните дни, но нападател отхвърли съществуването на подобна клауза в договора му.

„Наистина не знам откъде вземат толкова глупости. Това са фалшиви новини“, заяви Рафиня, цитиран от БТА.

В края на седмицата той ще навърши 29 години, а има договор с каталунците до 2028 г.

Очаква се бразилецът, който лекуваше травма, да бъде на разположение за утрешното домакинство на Барселона срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. В последния двубой срещу Бетис той остана неизползвана резерва.