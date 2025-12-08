Популярни
  Селта
  2. Селта
  3. Край на антирекордната серия на Яго Аспас срещу Реал Мадрид

Край на антирекордната серия на Яго Аспас срещу Реал Мадрид

  • 8 дек 2025 | 20:05
  • 984
  • 2

Въпреки че е на 38 години, капитанът на Селта Яго Аспас едва вчера спечели за първи път срещу Реал Мадрид в мач от Ла Лига, след като неговият тим записа успех с 2:0 на „Бернабеу“, в който той се отчете с асистенция.

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

В предишните си 21 шампионатни мача срещу този съперник Аспас нямаше нито един успех, като това е антирекорд, който той дели с бившия полузащитник Габриел Моя (4 равенства и 17 загуби). Във въпросната серия опитният нападател имаше две ремита и цели 19 поражения от Реал Мадрид, като в тези мачове той е вкарал четири гола и е направил пет асистенции. От друга страна, в мачовете за Купага на краля бившият испански национал е записал две победи в четири срещи с „лос бланкос“, а в останалите два мача има равенство и загуба.

Любопитното е, че Аспас постигна първата си шампионатна победа над Реал Мадрид в своя мач номер 400 в Ла Лига. 384 от тях са с екипа на Селта, а останалите 16 са за Севиля. В тези двубои той се е отчел със 167 гола и 72 асистенции. Сред активните играчи в испанския елит с повече изиграни срещи са само Антоан Гризман (546), Даниел Парехо (538) и Коке (500).

Снимки: Gettyimages

