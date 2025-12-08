Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. За удар и кръв по лицето на Белингам - нищо, но за подобно срещу Ямал - червен картон

За удар и кръв по лицето на Белингам - нищо, но за подобно срещу Ямал - червен картон

  • 8 дек 2025 | 13:55
  • 1638
  • 3

От Реал Мадрид смятат, че са били ощетени в изминалия мач срещу Селта в ситуацията, при която Джуд Белингам беше ударен от Борха Иглесиас. Според “кралете” в случая е бил спестен червен картон на нападателя на съперника, отбелязва “Ас”.

Става дума за положение в 58-ата минута. При единоборство тогава Иглесиас удари Белингам и му разби дясната вежда. В случая главният съдия Алехандро Кинтеро Гонсалес отсъди нарушение, но не показа картон. Не последва и намеса от ВАР, с което всичко се размина.

От “Бернабеу” дават пример със сходна ситуация от двубоя между Еспаньол и Барселона на 15 май миналия сезон, когато за такова посягане срещу Ламин Ямал беше показан червен картон на защитника на домакините Леандро Кабрера с аргумента „прекомерна сила“. Тогава ВАР призова главния арбитър да изгледа повторение.

В щаба на Реал Мадрид смятат, че в случилото се с Белингам правилникът не е приложен коректно: при наличие на контузия – в случая кръв – действието е трябвало да бъде преразгледано. Кинтеро Гонсалес е бил длъжен да отиде до монитора на ВАР, за да види повторение. Това не се случи.

Съдийската комисия с уточнение
От Съдийската техническа комисия (CTA) не са съгласни с тази категоричност. Според тях самият факт, че има кръв, не означава задължително, че ситуацията трябва да стигне до ВАР. Дава се пример с удара на Винисиус срещу Иняки Пеня: имаше кръв, но действието не беше счетено за такова, изискващо намесата на ВАР. От CTA поясняват, че раната може да е индикация, че нещо се е случило, но не е решаващ фактор. Това, което трябва да се прецени, е силата на замахването и умисълът. Оттам нататък дебатът е основателен. Действието на Кабрера срещу Ламин Ямал е било „прекомерна сила“, а вчерашното – не. Въпрос на интерпретация.

На всичко отгоре, след като беше извън терена за около четири минути за оказване на медицинска помощ, Белингам беше санкциониран с жълт картон при завръщането си на терена. Според доклада на Алехандро Кинтеро Гонсалес англичанинът е влязъл обратно в игра без да е получил разрешение от него. Белингам е бил получил “зелена светлина” от четвъртия съдия, заради което се видя как той се обръща с недоумениe към него, но и не и от главния арбитър, каквото се изисква по правилник.

