Парадокс: Реал Мадрид завърши с повече картони, отколкото нарушения

  8 дек 2025 | 14:57
Загубата на Реал Мадрид с 0:2 от Селта в неделя вечер беше белязана и от куриоз. В течение на двубоя домакините се изнервиха, в резултат на което полевите им футболисти получиха общо осем картона - шест жълти и два червени. В същото време обаче те завършиха двубоя с по-малко на брой извършени фалове - шест.

Интересното е, че картоните “заваляха” чак след първия гол на гостите. Първият санкциониран беше Джуд Белингам в 62-рата - с жълт картон за завръщане в игра без разрешение от съдията.

В следващите две минути Фран Гарсия експресно видя жълтия цвят на картона на два пъти и беше изгонен, като и в двата случая беше за нарушения.

После реферът Алехандро Кинтеро Гонсалес се развихри в началото на добавеното време, когато Алваро Карерас го репликира. Защитникът беше предупреден официално, но продължи да коментира, след което арбитърът директно му каза червен картон.

Това окончателно вбеси останалите състезатели на Реал, при което остро реагираха Родриго и Федерико Валверде, които също получиха жълти картони.

Иначе отделно с жълт картон се сдоби и треньорът Чаби Алонсо, а червен беше вдигнат на резервата Ендрик. Последните двама бяха санкционирани, докато протестираха от пейката.

Този сезон само още един отбора от Ла Лига е преживявал същото - Бетис. На 5 октомври - при гостуването си на Еспаньол - футболистите от Севиля направиха само четири нарушения, но пък си тръгнаха с пет официални предупреждения.

