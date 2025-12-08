Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Скандали в съблекалнята на Реал след провала срещу Селта, хвърчали са бутилки

  • 8 дек 2025 | 12:51
  • 943
  • 7

Загубата на Реал Мадрид при домакинството на Селта Виго с 0:2 е провокирала голямо напрежение в съблекалнята на гранда от испанската столица, информира телевизионното предаване "Ел Чирингито". Имало е викове и хвърляне на различни предмети.

"Бутилки, превръзки, абсолютно всичко е летяло. Гневът и разочарованието на играчите от съдийството са можели да се усетят във въздуха. Част от съблекалнята са били много гневни срещу съдийството. Другата половина обаче са били гневни на тези, които критикуват съдиите", твърди журналистът Еду Агире.

Според журналиста обаче треньорът Чаби Алонсо не е присъствал на скандала.

"Чаби Алонсо не стъпи в съблекалнята нито за минута. Не е имало никакъв контакт или разговор с играчи след мача", категоричен е той.

Според емисията президентът на клуба Флорентино Перес е напуснал стадиона последен, което също не е нормално.

"Всички сме обединени, защото сме наясно, че става въпрос за футбол. Трябва да гледаме към бъдещето. Знаем какви са изискванията, загубите са трудни за приемане, но трябва да гледаме напред. Това е отговорност на всички, трябва да се обединим, за да свършим добре нещата", заяви Чаби Алонсо днес преди тренировката на тима. Той отказа да коментира дали има бъдеще в отбора. 

