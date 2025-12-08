Популярни
Поредна контузия за Милитао

  • 8 дек 2025 | 04:30
  • 323
  • 0

Физическите проблеми в отбора на Реал Мадрид се задълбочават, като отново Едер Милитао предизвика безпокойство с контузията, която получи през първото полувреме на мача срещу Селта, в 24-ата минута, която го принуди да напусне терена.

Бразилският централен защитник, се втурна да попречи на Пабло Дуран да достигне до Тибо Куртоа и постигна целта си, но при лошо приземяване падна на земята и хвана задната част на бедрото си.

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона
Защитникът се изправи с голяма трудност и напусна терена, без да стъпва на крака си, като беше заменен от Рюдигер.

Следователно Милитао няма да бъде опция за Чаби Алонсо за домакинството на Манчестър Сити в сряда. За момента не е ясно колко е сериозна контузията му, като на "Сантиаго Бернабеу" се надяват да се размине с по-лека травма. Това обаче е пореден проблем за бразилеца, който така и не може да влезе в ритъм именно заради контузиите, които не спира да получава в последно време.

Снимки: Gettyimages

