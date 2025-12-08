Осем от героите на Селта срещу Реал (Мадрид) играли и при поражението от Лудогорец

Осем от футболистите, които снощи играха за Селта при изненадващия успех срещу Реал (Мадрид) на “Сантяго Бернабеу” с 2:0, са взели участие и при поражението от Лудогорец преди 10 дни. Тогава “орлите” поднесоха една от големите изненади в основната фаза на Лига Европа, надигравайки испанския тим в Разград с 3:2.

От снощните титуляри срещу Реал (Мадрид) трима стартираха и в Разград. Това са Мингеса, Мориба и Иглесиас.

Още трима от снощните герои - Старфелт, Дуран и Сарагоса, влязоха през второто полувреме срещу “орлите”.

Появилите се като резерви срещу Реал - Жутгла и Яспас, също играха при поражението от българския шампион.

Снощният успех пък бе четвърти пореден за Селта като гост в Ла Лига. Преди това галисийците надиграха Осасуна (3:2), Леванте (2:1) и Алавес (1:0). Между тези двубои удариха с 3:0 и Динамо в Загреб.

Любопитна подробност е, че испанският тим все още няма победа като домакин в местното първенство след цели 15 изиграни кръга.