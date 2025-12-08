Реал Мадрид всъщност е завършил двубоя с три червени картона

Злощастният мач на Реал Мадрид срещу Селта е приключил не с два, а с три червени картона за играчи на кралския клуб. Алваро Карерас получи втори жълт картон в добавеното време заради реплика към съдията, а след което реферът Алехандро Кинтеро Гонсалес показа още един червен картон по посока на резервната скамейка на Реал Мадрид. Първоначално се смяташе, че някой от треньорския състав на Чаби Алонсо е изгонен, но впоследствие стана ясно, че червеният картон е за Ендрик, който за пореден път остана неизползвана резерва.

Това означава, че бразилецът вероятно няма да играе повече за Реал през този сезон, защото вероятно той ще получи наказание от два мача, а с отварянето на зимния трансферен прозорец той ще премине под наем в Лион. В Ла Лига има само два кръга до края на година. За да играе отново за Реал през тази година, Ендрик трябва да получи шанс за изява или в мача срещу Манчестър Сити в Шампионската лига, или за Купата на краля, което е малко вероятно.

През този сезон Ендрик има само 14 минути като резерва, а вече и един червен картон.

🚨🚨| Endrick for Real Madrid in LaLiga this season:



→ 0 starts

→ 1 red card pic.twitter.com/mz0MA4KjOb — CentreGoals. (@centregoals) December 7, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago