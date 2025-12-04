Президентът на Германската футболна федерация заяви, че Германия трябва да подходи със смирение

Германия не трябва да бъде прекалено самоуверена на жребия за групите за Световното първенство по футбол в петък, предвид трудната квалификационна кампания на националния отбор, заяви президентът на футболната федерация на страната Бернд Нойендорф, цитиран от агенция ДПА.

"Не бива да правим грешката да вярваме, че ще има лесни и трудни групи. Много отбори, дори от уж по-малки държави, имат футболисти, които играят в Европа, в големи първенства и за страхотни клубове. Необходимо е малко смирение“, коментира Нойендорф в Швейцария след Изпълкома на УЕФА.

Бернд Нойендорф каза още, че загубата в Словакия в началото на квалификациите за Мондиал 2026 и двата оспорвани мача срещу Северна Ирландия „трябва да са достатъчно предупреждение, за да не подценяваме такива отбори“. Германия ще бъде в първа урна за жребия, като част от деветте най-високо класирани нации в света и трите държави домакини - САЩ, Канада и Мексико.

Четирикратните шампиони ще избегнат състави като носителя на титлата Аржентина, европейския шампион Испания, Франция или Англия, но съперници могат да им бъдат Колумбия или Уругвай, Норвегия на Ерлинг Холанд или Италия, ако „адзурите“ се класират чрез плейофите. Тимът на Германия може да се изправи и срещу дебютант като Узбекистан, Кабо Верде или Кюрасао, което за старши треньора Юлиан Нагелсман е част от привлекателността на Световното първенство.

„В предварителния кръг е интересно да играеш срещу отбор от страна, с която обикновено не би се сблъскал в квалификационните мачове и двубоите от Лигата на нациите. Случвало се е с националния отбор и на предишни Световни шампионати. Всяка страна си е заслужила мястото на Мондиала и на голямата сцена“, заяви той.

Нойендорф подкрепи подобна позиция, казвайки: „Футболът претърпя огромно развитие по целия свят и особено в Европа. Отборите, които се състезават и са част от жребия, са там с причина.“ Германската делегация, включваща Нойендорф, Нагелсман и спортния директор Руди Фьолер, планира заминаването си за Вашингтон по-късно днес.