Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа

Една от звездите на Барселона - опитният грузинец Торнике Шенгелия, се изказа ласкаво за Александър Везенков. По-късно тази седмица каталунците приемат Олимпиакос и българската суперзвезда в среща от 15-ия кръг на Евролигата.

"Възможността да се изправиш срещу Саша винаги е нещо чудесно. В последните години той е един от най-добрите, ако не и най-добрият играч в Европа. Да се изправиш индивидуално срещу него винаги е предизвикателство. Но както споменахте, това е отборен спорт и аз съм натрупал достатъчно голям опит, за да знам, че той не се определя от индивидуалните битки", коментира пред Eurohoops Шенгелия.

"Ако това ще помогне на моя отбор да спечели, ще оставя настрана индивидуалните статистики и просто ще се опитам да направя каквото е необходимо, за да извлечем позитивен резултат. Във всеки случай, вярвам, че и двамата изпитваме взаимно уважение и винаги е забавно да играещ срещу него", сподели още 34-годишното тежко крило на Барселона, добавяйки, че "талантът и много добрият му технически арсенал" затрудняват допълнително опазването на Везенков.

Олимпиакос е на седмо място в класирането на Евролигата с 8 победи и 5 загуби до момента в турнира, след като поради лошото време в Гърция миналата седмица бе отложен двубоят на тима с Фенербахче, който трябваше да се състои в Пирея. Барселона е с една позиция пред гръцкия гранд с 9 успеха и 5 поражения.

