Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

Германският шампион Байерн Мюнхен реагира бързо след решението на Спенсър Динуиди да се раздели с клуба. Баварците обявиха официално, че привличат в състава си Ненад "Нено" Димитриевич, който се присъединява към отбора от руския Зенит Санкт Петербург с договор до края на сезона. Контрактът предвижда и опция за още една година.

27-годишният комбо гард от Северна Македония има средно по 11.5 точки, 2.9 борби и 5.7 асистенции в руската лига този сезон. В кариерата си досега той е играл още за Ховентут, Валенсия, УНИКС Казан и Олимпия Милано.

Вчера стана ясно, че Байерн и 32-годишният Динуиди са постигнали споразумение да се разделят по взаимно съгласие заради лични причини от страна на играча.

Сериозно заболяване в семейството на Динуиди е принудило опитния гард да се откаже да продължи да носи цветовете на мюнхенци.

Динуиди има богат опит в НБА, като е бил част отборите на Детройт Пистънс, Бруклин Нетс, Вашингтон Уизардс, Далас Маверикс и Лос Анджелис Лейкърс.

Снимки: Imago