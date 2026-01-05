Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

  • 5 яну 2026 | 17:30
  • 522
  • 0
Байерн Мюнхен намери бързо заместник на Спенсър Динуиди

Германският шампион Байерн Мюнхен реагира бързо след решението на Спенсър Динуиди да се раздели с клуба. Баварците обявиха официално, че привличат в състава си Ненад "Нено" Димитриевич, който се присъединява към отбора от руския Зенит Санкт Петербург с договор до края на сезона. Контрактът предвижда и опция за още една година.

27-годишният комбо гард от Северна Македония има средно по 11.5 точки, 2.9 борби и 5.7 асистенции в руската лига този сезон. В кариерата си досега той е играл още за Ховентут, Валенсия, УНИКС Казан и Олимпия Милано.

Вчера стана ясно, че Байерн и 32-годишният Динуиди са постигнали споразумение да се разделят по взаимно съгласие заради лични причини от страна на играча.

Сериозно заболяване в семейството на Динуиди е принудило опитния гард да се откаже да продължи да носи цветовете на мюнхенци.

Динуиди има богат опит в НБА, като е бил част отборите на Детройт Пистънс, Бруклин Нетс, Вашингтон Уизардс, Далас Маверикс и Лос Анджелис Лейкърс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

  • 5 яну 2026 | 16:36
  • 592
  • 0
Везенков с нов съотборник в Олимпиакос

Везенков с нов съотборник в Олимпиакос

  • 5 яну 2026 | 15:27
  • 567
  • 0
Официално: Партизан обяви заместника на Тайрик Джоунс

Официално: Партизан обяви заместника на Тайрик Джоунс

  • 5 яну 2026 | 15:01
  • 509
  • 0
Официално: Нандо Де Коло се завърна във Фенербахче

Официално: Нандо Де Коло се завърна във Фенербахче

  • 5 яну 2026 | 14:44
  • 617
  • 0
Играл в Денвър гард: Везенков ми напомня много за Никола Йокич

Играл в Денвър гард: Везенков ми напомня много за Никола Йокич

  • 3 яну 2026 | 17:46
  • 4507
  • 1
Официално: Крис Силва е играч на Фенербахче

Официално: Крис Силва е играч на Фенербахче

  • 3 яну 2026 | 16:47
  • 1484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 21509
  • 10
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 24289
  • 31
Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

Страхотна новина за Ботев! ФИФА вдигна всички санкции

  • 5 яну 2026 | 16:53
  • 2887
  • 0
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 37244
  • 54
Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

Очаквайте на живо: Голямо дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 18:15
  • 2614
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 39708
  • 55