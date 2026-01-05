Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

Един от братята на гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо - Костас Адетокунбо, напуска Олимпиакос в посока Арис.

28-годишният център ще играе под наем в клуба от Солун до края на настоящия сезон 2025/2026, информира Eurohoops. Арис е първият тим на българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков.

В кариерата си играчът има 78 мача в най-престижния клубен турнир на Стария континент - Евролигата, изиграни с цветовете на Панатинайкос, Фенербахче и АСВЕЛ Вильорбан. С екипа на Олимпиакос през настоящия сезон той има едав три двубоя. През 2024 година Адетокунбо стана шампион със "зелените" от Атина.

През 2020-а центърът спечели титлата на НБА с отбора на Лос Анджелис Лейкърс, като записа участие в общо 22 мача в лигата с Лейкърс и Далас Маверикс.

Костас Адетокунбо има и бронзов медал с националния тим на Гърция от ЕвроБаскет 2025.

