  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

  • 5 яну 2026 | 16:36
  • 258
  • 0
Олимпиакос праща Адетокунбо под наем в бивш отбор на Везенков

Един от братята на гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо - Костас Адетокунбо, напуска Олимпиакос в посока Арис.

28-годишният център ще играе под наем в клуба от Солун до края на настоящия сезон 2025/2026, информира Eurohoops. Арис е първият тим на българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков.

В кариерата си играчът има 78 мача в най-престижния клубен турнир на Стария континент - Евролигата, изиграни с цветовете на Панатинайкос, Фенербахче и АСВЕЛ Вильорбан. С екипа на Олимпиакос през настоящия сезон той има едав три двубоя. През 2024 година Адетокунбо стана шампион със "зелените" от Атина.

През 2020-а центърът спечели титлата на НБА с отбора на Лос Анджелис Лейкърс, като записа участие в общо 22 мача в лигата с Лейкърс и Далас Маверикс.

Костас Адетокунбо има и бронзов медал с националния тим на Гърция от ЕвроБаскет 2025.

Снимки: Imago

