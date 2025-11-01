Популярни
»
Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Токо Шенгелия е MVP на осмия кръг на Евролигата

Токо Шенгелия е MVP на осмия кръг на Евролигата

  • 1 ное 2025 | 15:05
  • 478
  • 0

Грузинският център на Барселона Торнике Шенгелия стана MVP на осмия кръг на Евролигата. 34-годишната звезда направи изключително индивидуално представяне при драматичната победа на Барселона със 78:76 срещу Партизан в Белград, постигната след фантастична тройка в края на Уил Клайбърн.

В 291-ия си мач в Евролигата Токо Шенгелия регистрира най-високия рейтинг за полезно действие в кариерата си - 42.

Срещу Партизан грузинецът вкара 24 точки (4/5 за две, 2/3 за три и 10/12 от линията за наказателни удари). Шенгелия записа също 5 борби, 5 асистенции и рекордните в кариерата си 4 откраднати топки.

Токо Шенгелия печели наградата за най-полезен играч на кръга за девети път в кариерата си, но за първи път от почти две години.

Силни индивидуални представяния в осмия кръг имаха още редица баскетболисти, сред които българският национал и гард на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър, центърът на Партизан Тайрик Джоунс, гардът на Баскония Матео Спаньоло и съотборникът на Александър Везенков в Олимпиакос Никола Милутинов.

Снимки: Imago

