Токо Шенгелия е MVP на осмия кръг на Евролигата

Грузинският център на Барселона Торнике Шенгелия стана MVP на осмия кръг на Евролигата. 34-годишната звезда направи изключително индивидуално представяне при драматичната победа на Барселона със 78:76 срещу Партизан в Белград, постигната след фантастична тройка в края на Уил Клайбърн.

В 291-ия си мач в Евролигата Токо Шенгелия регистрира най-високия рейтинг за полезно действие в кариерата си - 42.

The MVP of Round 8 honors go to @TokoShengelia23 👏



A huge performance in the win against Partizan last night! 💪



MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/7B8MAVCJI0 — EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2025

Срещу Партизан грузинецът вкара 24 точки (4/5 за две, 2/3 за три и 10/12 от линията за наказателни удари). Шенгелия записа също 5 борби, 5 асистенции и рекордните в кариерата си 4 откраднати топки.

Токо Шенгелия печели наградата за най-полезен играч на кръга за девети път в кариерата си, но за първи път от почти две години.

Силни индивидуални представяния в осмия кръг имаха още редица баскетболисти, сред които българският национал и гард на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър, центърът на Партизан Тайрик Джоунс, гардът на Баскония Матео Спаньоло и съотборникът на Александър Везенков в Олимпиакос Никола Милутинов.

Следвай ни:

Снимки: Imago