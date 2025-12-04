Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

  • 4 дек 2025 | 20:22
  • 996
  • 0
Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

Мачът между Олимпиакос и Фенербахче от 14-ия кръг на Евролигата е отложен и няма да се състои тази вечер. Причината за това са изключително лоши атмосферни условия в Пирея.

Поройният дъжд в района днес е довел до наводнения и до протичане на вода в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея, където трябваше да се изиграе срещата.

От ръководството на Олимпиакос са обсъдили ситуацията с местните власти и е било взето решение мачът да бъде отложен от съображения за сигурност, тъй като се е преценило, че условията в залата не са достатъчно стабилни за провеждането на срещата.

От Евролигата ще обявят допълнително кога точно ще се изиграе двубоят, така че избраната дата да е максимално удобна и за двата засегнати тима.

И Олимпиакос, и Фенербахче са с по 8 победи и 5 поражения след първите си 13 кръга от редовния сезон на турнира.

Следвай ни:

Още от Евролига

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 511
  • 0
Нова порция битки в Евролигата

Нова порция битки в Евролигата

  • 4 дек 2025 | 19:15
  • 1488
  • 0
Монако подписа с бивш шампион в НБА

Монако подписа с бивш шампион в НБА

  • 4 дек 2025 | 18:53
  • 483
  • 0
Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

  • 4 дек 2025 | 12:26
  • 724
  • 0
Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 3713
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 3615
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 115020
  • 458
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 3357
  • 5
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 3621
  • 2
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 44075
  • 24
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 39297
  • 56
Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 511
  • 0