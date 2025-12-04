Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

Мачът между Олимпиакос и Фенербахче от 14-ия кръг на Евролигата е отложен и няма да се състои тази вечер. Причината за това са изключително лоши атмосферни условия в Пирея.

Поройният дъжд в района днес е довел до наводнения и до протичане на вода в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея, където трябваше да се изиграе срещата.

Γέμισε με νερά μέρος του ΣΕΦ εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Λεκανοπέδιο Αττικής. pic.twitter.com/mnkX1le9f0 — SPORT24 (@sport24) December 4, 2025

От ръководството на Олимпиакос са обсъдили ситуацията с местните власти и е било взето решение мачът да бъде отложен от съображения за сигурност, тъй като се е преценило, че условията в залата не са достатъчно стабилни за провеждането на срещата.

От Евролигата ще обявят допълнително кога точно ще се изиграе двубоят, така че избраната дата да е максимално удобна и за двата засегнати тима.

И Олимпиакос, и Фенербахче са с по 8 победи и 5 поражения след първите си 13 кръга от редовния сезон на турнира.

Εργάζονται πυρετωδώς οι άνθρωποι του ΣΕΦ προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με το παρκέ pic.twitter.com/6oojtPqApU — SPORT24 (@sport24) December 4, 2025