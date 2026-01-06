Мачовете на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда най-посещавани в Евролигата

Сръбският Цървена звезда, чийто екип носи американският гард с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, води в класацията по посещаемост по средата на сезона в баскетболната Евролига, привличайки средно 18 762 зрители на мач на „Белградска арена“. Градският съперник Партизан е втори със средно 18 739 фенове в залата, което допълнително потвърждава, че Белград е най-страстният баскетболен град в Евролигата, пише специализираното издание Eurohoops.net.

Гръцкият Панатинайкос допълва челната тройка с 18 578 привърженици на мач, като „ОАКА“ продължава да е сред най-внушителните места в турнира.

На този етап от сезона в Евролигата седем отбора имат средно над 11 000 зрители на мач, което е ясен знак, че препълнените арени вече не са рядкост в най-престижното европейско състезание.

Литовският Жалгирис също остава сред най-надеждните клубове, привличащи публика в лигата със средно14 815 фенове на мач в „Жалгирио Арена“. Първият сезон на испанския Валенсия в зала „Ройг Арена“ даде незабавни резултати със средна посещаемост от 12 288 души, докато гръцкият Олимпиакос, където играе най-добрият български баскетболист Александър Везенков (11 855) и германският Байерн Мюнхен (11 500) също са над границата от 11 000.

Партизан отбеляза лек спад през последните седмици на фона на непостоянните резултати, но общият брой на зрителите все още е сред най-високите в Евролигата. Байерн продължава да има средно разпродадени 11 500 билети, въпреки трудната кампания досега.

Влиянието на Белград е допълнително подчертано от пиковете в отделни двубои. Партизан и Цървена звезда постоянно пълнят „Белградска арена“, като емблематичното дерби на града генерира най-високия брой зрители за сезона от 21 854, регистрирани от Партизан.

По подобен начин, историческото съперничество между Панатинайкос и Олимпиакос редовно привлича огромни тълпи в „ОАКА“, като най-високият брой зрители за сезона на Панатинайкос от 18 999 души е срещу ожесточения му местен противник.