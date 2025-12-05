Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

Мачът между отборите на Олимпиакос и Фенербахче от 14-ия кръг на Евролигата беше отложен по решение на гражданска защита и правителството поради тежката буря, която връхлетя Атика. Според служители на "Двореца на Мира и Приятелството", където гръцкият гранд играе домакинските си мачове и ръководството на клуба от Пирея, залата е била в състояние да приеме мача, но е имало риск за феновете както при пристигането им в спортното съоръжение, така и най-вече при напускането, тъй като се е очаквало метеорологичните условия да се влошат късно вечерта.

Ръководството на Фенербахче обаче е било недоволно от факта, което и изрази публично чрез член на управата на клуба. Всичко това предизвика изненада, тъй като според хората от Олимпиакос е имало хармонична комуникация между двете страни, като турците са проявили разбиране към развитието на събитията.

Изглежда обаче, че версиите са различни. Освен изявленията на члена на ръководството на Фенербахче, турският клуб изпрати и писмо до Евролигата, изразявайки официално силното си недоволство от отлагането на мача в "Двореца на Мира и Приятелстовот" срещу Олимпиакос, искайки обяснения, както и санкции.

Отборът на Фенербахче е подал и възражение, но според колегите от Sportal.gr то няма шанс за успех. Причината? Защото според правилата, от момента, в който правителството на страната уведоми за отлагане на мача поради форсмажорни обстоятелства – нещо, което в миналото се е случвало поради снеговалежи или COVID – тогава отборите, както и Евролигата, трябва да следват указанията на правителството.

