  4. Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

  • 5 дек 2025 | 17:28
Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

Мачът между отборите на Олимпиакос и Фенербахче от 14-ия кръг на Евролигата беше отложен по решение на гражданска защита и правителството поради тежката буря, която връхлетя Атика. Според служители на "Двореца на Мира и Приятелството", където гръцкият гранд играе домакинските си мачове и ръководството на клуба от Пирея, залата е била в състояние да приеме мача, но е имало риск за феновете както при пристигането им в спортното съоръжение, така и най-вече при напускането, тъй като се е очаквало метеорологичните условия да се влошат късно вечерта.

Ръководството на Фенербахче обаче е било недоволно от факта, което и изрази публично чрез член на управата на клуба. Всичко това предизвика изненада, тъй като според хората от Олимпиакос е имало хармонична комуникация между двете страни, като турците са проявили разбиране към развитието на събитията.

Обявиха какво се случва с билетите за мача Олимпиакос - Фенербахче, отложен заради наводнение
Обявиха какво се случва с билетите за мача Олимпиакос - Фенербахче, отложен заради наводнение

Изглежда обаче, че версиите са различни. Освен изявленията на члена на ръководството на Фенербахче, турският клуб изпрати и писмо до Евролигата, изразявайки официално силното си недоволство от отлагането на мача в "Двореца на Мира и Приятелстовот" срещу Олимпиакос, искайки обяснения, както и санкции.

Отборът на Фенербахче е подал и възражение, но според колегите от Sportal.gr то няма шанс за успех. Причината? Защото според правилата, от момента, в който правителството на страната уведоми за отлагане на мача поради форсмажорни обстоятелства – нещо, което в миналото се е случвало поради снеговалежи или COVID – тогава отборите, както и Евролигата, трябва да следват указанията на правителството.

Снимки: Gettyimages

