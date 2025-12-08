Норис: Спечелих по моя начин, без да изблъсквам другите от пистата

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис най-после успя да поговори с медиите по-спокойно и без толкова много емоции, които го бяха обзели веднага след финала на Гран При на Абу Даби.

Той разказа за тях, както и за подхода си в преследването на световната титла – нещото, което го отличава от много от неговите съперници.

Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

„Истината е, че последните обиколки бяха много дълги – заяви Норис. – Тогава имах възможността да карам по-бавно и да гледам хората по трибуните. Но няколко сълзи замъглиха визьора на каската ми, това не ми попречи да се насладя на тези последни минути в колата преди финала.

„Знаех, че това може да е за първи и последен път, но се надявам, че няма да е последен път.

Оскар Пиастри: Той все още си е Ландо Норис, не се е превърнал в Супермен

„Може да си създадете каквато искате представа за мен, да ме опишете както искате, но аз винаги съм се опитвал да съм максимално честен и естествен – допълни Ландо. – Понякога съм казвал неща, с които не всички са били съгласни, може би те са били противоречиви, но винаги съм се опитвал да съм самия себе си, винаги съм се опитвал да правя нещата по моя начин. Искам да правя нещата по моя начин.

„Мнозина твърдяха, че трябва да съм по-агресивен, че трябва да правя това или онова, но всички вие сгрешихте, тъй като не послушах никого и въпреки това спечелих. Гордея се с това, че победих без да се налага да съм някой друг, да се правя на друг. Останах си верен на себе си, останах доброто момче на пистата и винаги се състезавах максимално коректно, максимално честно.

Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

„Можех да поемам повече рискове, можех да направя повече лоши неща на пистата, да изблъсквам другите от пистата, това не е никак трудно, но аз предпочитам да правя нещата така, както искам аз. Искам да се състезавам по моя начин и мисля, че го направих. Изпитвам още повече гордост от това, че така постигнах целта си.“

Вижте паралелите между титлата на Норис и първия триумф на Хамилтън през 2008

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages