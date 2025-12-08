Популярни
  3. Оскар Пиастри: Той все още си е Ландо Норис, не се е превърнал в Супермен

Оскар Пиастри: Той все още си е Ландо Норис, не се е превърнал в Супермен

  • 8 дек 2025 | 14:30
Пилотът на Макларън Оскар Пиастри не се страхува от промяна в отношенията между него и съотборника му Ландо Норис след спечелването на титлата от Формула 1, съобщи ДПА.

Норис триумфира за пръв път в шампионата при пилотите, след като завърши трети в състезанието за Голямата награда на Абу Даби в неделя. Пиастри си извоюва второто място, въпреки че стартира трети в началото на надпреварата, точно зад съотборника си.

„Не мисля, че това ще промени нещо. За мен той имаше страхотен сезон тази година и заслужава да е шампион, но той все още си е Ландо Норис, не се е превърнал в Супермен“, коментира Пиастри пред медиите след края на последното състезание за годината.

„Не мисля, че нещата се променят след това. Очаквам отборът да е напълно честен и да има равенство между нас занапред, не ме притеснява, че това ще се промени изобщо“, добави австралиецът.

Тимът на Макларън запази нещата справедливи между двамата пилоти и не избра да предпочете един от тях като основен конкурент за титлата. Въпреки това титлата при конструкторите беше спечелена още в Гран При на Сингапур през октомври, а в крайното класиране завърши с 833 точки, на 364 пред втория Мерцедес.

„През годината имахме много дискусии и съм сигурен, че ще бъде същото през паузата преди новия сезон и ще обсъдим всякакви промени, които искаме да правим за догодина“, каза Пиастри.

„В крайна сметка те ни дадоха еднакво добър шанс да се борим за шампионската титла, а повече от това не можеш да искаш“, завърши 24-годишният пилот.

Снимки: Gettyimages

