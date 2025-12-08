Промени в Ред Бул? Доктор Марко може да си тръгне още сега

Сезон 2025 във Формула 1, в който Ред Бул загуби и световната титла при пилотите, може да се окаже катализатор за някои сериозни промени в тима. През тази кампания Ландо Норис и Макларън детронираха четирикратния световен шампион Макс Верстапен, а още през 2024 Макларън измести Ред Бул от върха в класирането при конструкторите и сега дублира тази титла.

Втората половина на сезон 2025 се оказа впечатляваща за Макс Верстапен и Ред Бул – с поредица силни състезания на нидерландеца, много подобрения по RB21 и грешки на Макларън, Макс остана в битката за титлата, спечели финала в Абу Даби, но и това се оказа недостатъчно.

След състезанието на „Яс Марина“ доктор Хелмут Марко намекна, че може да не остане в тима и за следващия сезон, въпреки че има договор до края на 2026 година.

„Не съм притиснат, но ще проведем някои разговори и ще видя какво ще правя. Решението е сложно и зависи от повече неща – обясни 82-годишният бивш пилот. – Но първо ще преспя на него, както се казва и след това ще видим какво ще стане.“

Съмненията около бъдещето на доктор Марко в тима са свързани с промените в тима, където компанията-майка от Австрия вече установява по-строг контрол над управлението над отбора, като това е провокирано от кризата с Кристиан Хорнър, довела до уволнението му. В Залцбург искат да изградят по-устойчив модел на управление на тима, а Марко никога не е крил, че петата поредна титла на Макс е голямата му мечта, както и че вече мисли за оттегляне.

Снощи шефът на тима Лоран Мекис също намекна, че предстоящи промени в Ред Бул през зимата, като заяви, че „Хелмут и топ мениджмънтът трябва да вземат някои трудни решения“, а след това побърза да обясни, че това обяснение не е свързано с Марко.

Другата сериозна промяна в Ред Бул може да е свързана със състезателния инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиасе, който се хвана за главата вчера след финала в емоционален изблик докато говореше по радиото с бившия вече световен шампион.

Ламбиасе пропусна тази година състезанията в Австрия и Белгия по лични причини и се смята, че тук се крие причината той да не е потвърден, че и догодина ще работи с Макс. Това също ще се решава през зимата, като се предполага, че ако тимът му намери подходящ заместник, то Ламбиасе ще бъде повишен, но ще остане част от екипа, който ходи на състезания и няма да остане да работи в базата на тима. Според източници от Ред Бул, решението за това умишлено е било оставено за след сезона, за да не създава излишно напрежение по време на битката за титлата.

