Вижте паралелите между титлата на Норис и първия триумф на Хамилтън през 2008

Вчера Ландо Норис спечели своята първа световна титла във Формула 1, след като финишира на третото място в надпреварата за Гран При на Абу Даби, с която завърши сезон 2025.

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

По този начин Норис се превърна в 35-ят световен шампион в историята на Формула 1 и 11-ят от Великобритания. А феновете на Острова побързаха да посочат паралелите между триумфа на Норис и първата световна титла на Люис Хамилтън, спечелена с Макларън през 2008.

Хамилтън: Гордея се с Ландо, първата титла винаги е специална

Първият паралел, естествено, е свързан с факта, че и двамата карат за Макларън. Освен това и двамата стартират първите си шампионски сезони с победа в Австралия на 16 март, след което постигат своите втори победи за годината в Монако на 25 май. Следват отпадания и за двамата в Канада преди победи у дома на „Силвърстоун“, постигнати на 6 юли. Последният паралел е свързан с факта, че те печелят титлите си в последното състезание за сезона, съответно в Бразилия и Абу Даби, но при Хамилтън обстоятелствата бяха далеч по-драматични от тези при Норис.

Снимки: Gettyimages