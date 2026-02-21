Антон Де Паскуале доминира във второто нощно състезание в Сидни

Антон Де Паскуале (Шевролет Камаро) спечели първата си победа за сезон 2026 в австралийския шампионат Суперкарс, след като демонстрира безупречно пилотиране под светлините на пистата „Сидни Моторспорт Парк“.

Пилотът на Team 18 остана невъзмутим след хаотичния рестарт след колата за сигурност и удържа на натиска на пилотите на Форд Матю Пейн и Броуди Костеки. Те останаха втори и трети на финала, а четвърти завършщи ветеранът Дейвид Рейнолдс с другото Камаро на Team 18.

Де Паскуале стартира от полпозишън, негов девети на тази писта – само с един по-малко от рекорда на трасето в Суперкарс, който се държи от Скот Маклоклън. Той поведе колоната пред Костеки, но в деветата обиколка на пистата излезе кола за сигурност, тъй като дефектира двигателят на Тойота-та на Андре Хаймгартнер. Това означаваше, че всички ще направят по-рано първия от двата си задължителни бокса.

Де Паскуале се върна на пистата отново на първа позиция, но Броуди (DJR) загуби две позиции заради забавяне зад други пилоти в бокса. Той обаче бързо си върна едната, след като изпревари Арън Камерън (BRT Форд) при рестарта.

„Работихме усилено за това, имах невероятна кола - заяви след финала Де Паскуале, след като прекъсна серия от 70 състезания без победа. - Бях под напрежение в края. Броуди беше бърз, знаех, че ще стане така. Пазех колата, успях да опазя и гумите в последната част на състезанието."

Второто място се оказа страхотен резултат за Костеки, който удължи втората си серия обиколки и се възползва максимално от по-новите си гуми, за да изтръгне втората позиция от Матю Пейн с Форд-а на Grove Racing шест обиколки преди края. Шампионът от 2023 г. атакува до самия финал, но остана само на 0.3627 секунди от победата.

Пейн удържа третото място пред Кам Уотърс (Tickford Ford) показа признаци на скоростта си от 2025 на тази писта, въпреки че финишира на 18 секунди зад победителя. Той отне позицията от Рейнолдс, който стартира 11-и, но подобно на петък, демонстрира силно темпо в края на надпреварата.

Шестото място беше заслужена награда за Брок Фийни в една трудна вечер за Triple Eight Racing. След като се класира шести, победителят от петъчното състезание падна до девето място в квалификационната сесия н първите 10 и излезе седми след първия цикъл от спирания в бокса. При напускането на бокса обаче той пресече пътя на Джеймс Голдинг, двамата се удариха и Брок получи наказание от 15 секунди.

Другият пилот на 888 - Уил Браун получи същото наказание за друго нарушение в питлейна – превъртане на гумите, докато колата му беше на криковете. И двамата пилоти изтърпяха наказанията си при вторите си спирания. Атаката на Фийни го изведе до шестото място, докато Браун завърши 15-и.

Най-напред от пилотите на Тойота завърши Райън Ууд (Walkinshaw TWG), следван от Кай Алън с другия Форд на Grove Racing.

Джак Ле Брок зае впечатляващото девето място, след като стартира от 24-а и последна позиция. Неговият Шевролет на Matt Stone Racing се оказа много по-добър в състезателно темпо, отколкото в квалификацията, а ранното първо спиране в бокса му позволи да напредне в класирането.

Утре е третото и последно състезание в Сидни - отново 200 километра с две задължителни спирания в бокса за смяна на гуми и зареждане с гориво.

