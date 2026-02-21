Братя Маркес окупираха челото в първия тестов ден в Тайланд

Братята Алекс и Марк Маркес окупираха челото в края на първия ден на финалния предсезонен тест в MotoGP, който се провежда в Тайланд.
В рамките на първия от двата дни за подготовка на „Бурирам“ Алекс Маркес постигна най-добро време от 1:29.262, с което изпревари с 0.129 секунди своя брат Марк от заводския отбор на Дукати. За световния шампион денят започна с едно падане в последния завой, но по-късно той се върна на пистата и даде второто време за деня.
Тройката оформи Франко Морбидели от екипа на VR46 Дукати, който изостана с 0.189 от Алекс Маркес. Зад него в топ 5 влязоха още Марко Бедзеки с Априлия и Йоан Зарко с LCR Хонда, които записаха пасив от 0.200 и 0.205 спрямо първото място.
Най-активен днес с общо 77 обиколки беше световният шампион Марк Маркес, който изпревари с четири тура Брад Биндър от КТМ. До границата от 70 обиколки на дългата 4.554 километра „Бурирам“ достигнаха още Ай Огура (Тракхаус Априлия) и Бедзеки, които завършиха със съответно 71 и 70 тура.
Вторият и финален предсезонен тест в MotoGP за 2026 година приключва утре с още осем часа за подготовка, които ще стартират в 5:00 часа сутринта българско време. В 8:00 часа е предвидена кратка пауза от 20 минути за тренировъчни стартове от стартовата решетка преди подновяването на сесията, която ще продължи до 13:00 часа.
Снимки: Gettyimages