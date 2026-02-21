Братя Маркес окупираха челото в първия тестов ден в Тайланд

Братята Алекс и Марк Маркес окупираха челото в края на първия ден на финалния предсезонен тест в MotoGP, който се провежда в Тайланд.

В рамките на първия от двата дни за подготовка на „Бурирам“ Алекс Маркес постигна най-добро време от 1:29.262, с което изпревари с 0.129 секунди своя брат Марк от заводския отбор на Дукати. За световния шампион денят започна с едно падане в последния завой, но по-късно той се върна на пистата и даде второто време за деня.

A fast crash at Turn 12 is not the way @marcmarquez93 would've wanted to start his morning stint 💥#BuriramTest ⏱️ pic.twitter.com/wgRlVXvrK6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 21, 2026

Тройката оформи Франко Морбидели от екипа на VR46 Дукати, който изостана с 0.189 от Алекс Маркес. Зад него в топ 5 влязоха още Марко Бедзеки с Априлия и Йоан Зарко с LCR Хонда, които записаха пасив от 0.200 и 0.205 спрямо първото място.

What better way to start a testing day than to share impressions with a #MotoGP Legend 😎 @topfragrls #BuriramTest ⏱️ pic.twitter.com/IKK6Xwh58l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 21, 2026

Най-активен днес с общо 77 обиколки беше световният шампион Марк Маркес, който изпревари с четири тура Брад Биндър от КТМ. До границата от 70 обиколки на дългата 4.554 километра „Бурирам“ достигнаха още Ай Огура (Тракхаус Априлия) и Бедзеки, които завършиха със съответно 71 и 70 тура.

Вторият и финален предсезонен тест в MotoGP за 2026 година приключва утре с още осем часа за подготовка, които ще стартират в 5:00 часа сутринта българско време. В 8:00 часа е предвидена кратка пауза от 20 минути за тренировъчни стартове от стартовата решетка преди подновяването на сесията, която ще продължи до 13:00 часа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages