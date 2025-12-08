Зак Браун: Оскар Пиастри ще стане световен шампион с Макларън

Шефът на Макларън Зак Браун заяви, че е „убеден“, че Оскар Пиастри ще стане световен шампион с тима, въпреки че загуби битката за титлата този сезон срещу съотборника си Ландо Норис. Двамата пилоти на Макларън се бориха цял сезон на върха на класирането, а на финала в Абу Даби Норис завърши трети, Пиастри – втори и това се оказа достатъчно за титлата на Ландо.

Норис стана световен шампион с 2 точки аванс пред Макс Верстапен и с 13 пред Пиастри. Макларън триумфира в сезон 2025 и с титлата при конструкторите и спечели тази при пилотите с подход, коренно различен от този на Ред Бул – там Верстапен е безспорният №1, а Макларън даде равни шансове на двамата си пилоти да се борят за титлата до последния старт.

„Оскар ще стане световен шампион – заяви Браун. – Убеден съм, че той ще стане световен шампион с Макларън. Ние го привлякохме малко по-късно в развитието на кариерата му, рискувахме и с двамата ни пилоти, но те започнаха с Макларън във Формула 1.

„Страхотно е, когато голям тим рискува с двама млади пилоти и стигне до това ниво. Ние имаме двама пилоти номер 1, противно на всичко, което се твърдеше, че това е невъзможно. Ние имаме двама страхотни пилоти, които завършиха сезона с по 7 титли, на тях им харесва да се състезават един срещу друг и е удоволствие да се работи с тях.

„И двамата понякога се сърдят на Андреа Стела или на мен, но мисля, че това е добре. Гордея се с постигнатото и нямам търпение да го повторим.“

