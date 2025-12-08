Николай Кънчев: Не успяхме в Разград, заради преумора и мисълта за предстоящата почивка

Бенковски (Исперих) завърши годината със загуба 2:3 в Разград от третия отбор на Лудогорец. Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изиграхме добър двубой, въпреки загубата. Може би бяхме малко поизморени заради гостуването на Шумен в сряда. Някои от момчетата се върнаха за срещата в Разград, но умората в края на сезона си пролича. А и като че ли бяхме повече с мисъл за предстоящата пауза и почивка. Започнахме много добре мача, поведохме с 1:0, но след това бързо ни изравниха. Това може би повлия и на развоя на срещата. Ако бяхме задържали малко повече аванса си, можеше двубоят да се развие и по друг начин. Домакините са млади момчета, физически добре подготвени, така че стана хубав мач, въпреки лошото време. Ние продължаваме да следваме нашия път, да даваме шанс на млади момчета и да се опитаме да изградим отбор. Защото реално ние сме в този състав от три месеца, като някои от играчите пристигнаха след старта на първенството“, коментира Николай Кънчев, треньор на Бенковски пред официалния сайт на клуба.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com