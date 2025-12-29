Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Бивш футболист на Ботев (Пловдив) ще премине в испанския третодивизионен Депортиво Луго

Бивш футболист на Ботев (Пловдив) ще премине в испанския третодивизионен Депортиво Луго

  • 29 дек 2025 | 17:03
  • 800
  • 0
Бивш футболист на Ботев (Пловдив) ще премине в испанския третодивизионен Депортиво Луго

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Антонио Перера по всяка вероятност ще продължи кариерата си в Депортиво (Луго) – отбор от третото ниво на футбола в Испания, съобщи журналистът Рубен Дорадо.

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)
Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

28-годишният Перера е свободен агент от лятото, когато прекрати отношенията си с "жълто-черните". За целия си престой на стадион "Христо Ботев" той има 37 мача, 2 гола и 2 асистенции.

Луго е на 10-о място в една от двете трети лиги, където завърши и миналата година. Но с 23 точки те са само на четири от евентуално участие в плейофите за влизане във второто ниво. 

Освен от Луго, Антонио Перера имал е предложение и от Екстрамадура, които обаче са в четвъртото ниво. Луго ще се раздели с няколко от настоящия си състав, за да освободи бюджет и места за новите попълнения, сред които е и Перера.

