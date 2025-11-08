Бенковски се завърна към победите, Ботев (Нови пазар) недоволни от съдийството

В Каспичан, Бенковски (Исперих) спечели гостуването си на Ботев (Нови пазар) с 4:2. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Футболистите на Бенковски дръпнаха с категорична преднина за четвърт час през първото полувреме. Микита Ходаковский откри резултата в 22-ата минута. В 27-ата Марин Петков удвои от дузпа. Ходаковский заби втория си гол в 38-ата минута. В началото на второто полувреме Александър Попов беше точен от дузпа за 1:3. Николай Банов върна интригата с попадение в 82-ата минута. Веднага след това Хакан Шюкрю от Ботев получи втори жълт и червен картон. Дори и намален състав, съотборниците му тръгнаха да търсят изравнителен гол. В 92-ата минута обаче влезлия като резерва Джунейт Джемалов фиксира окончателното 2:4. След края на двубоя, от щаба на отбора от Нови пазар изразиха бурно недоволство от съдийството. От Ботев са категорични, че дузпата срещу тях е измислена, както и отстраняването на Хакан Шюкрю. Претенциите им са и за неотсъдена дузпа в тяхна полза в 77-ата минута.