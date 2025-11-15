Бенковски обърна Аксаково накрая

Популярни
Бенковски (Исперих) се наложи у дома над едноименния тим на Аксаково с 4:2. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. Калоян Цветков им даде преднина, реализирайки с глава след центриране на Даниел Георгиев в 28-ата минута. Десетина по-късно, гредата помогна на вратаря на гостите. Николай Енчев изравни с глава в средата на втората част. Домакините се вдигнаха на щурм. В 82-ата минута обаче Цветков им вкара второ попадение. След 120 секунди Серги Кешкерян изравни. Берк Джевдет направи обрата в 89-ата минута. В 94-ата пък Кешкерян фиксира окончателното 4:2.

