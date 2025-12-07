ЦСКА 1948 уреди още две повече от любопитни контроли

ЦСКА 1948 уреди нови две контроли за предстоящия зимен лагер в Турция. "Червените" ще се изправят срещу водения от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе и румънския Рапид (Букурещ.

Двубоят с Гьозтепе ще е на 10 януари, а с лидера в първенството на северната ни съседка - ден по-късно.

"ЦСКА ще изиграе още две контроли на подготовката си в Турция : срещу Гьозтепе на Мъри Стоилов на 10.01.2026 и на 11.01.2026 срещу Рапид Букурещ, лидери в Лига 1 на Румъния", написа по този повод спонсорът на "червените" Цветомир Найденов.

Така ЦСКА 1948 ще изиграе общо 8 проверки в Анталия. Останалите му съперници ще са шампионът на Словакия Слован (Братислава), вторият в Южна Корея Гангуон, Спартак (Търнава), ЛАСК, Ягелония и някогашният тим на Чавдар Янков Хановер 96.