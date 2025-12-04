Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Атанас Атанасов: Лудогорец не ни е мерило

Атанас Атанасов: Лудогорец не ни е мерило

  • 4 дек 2025 | 15:22
  • 368
  • 0

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов сподели мнението си след домакинската загуба от Лудогорец с 0:2. Отборът му остава на дъното в класирането, но наставникът заяви, че не е важно поражението от "орлите", а това добричлии да побеждават преките си конкуренти в класирането.

"Не мога да кажа, че първият гол ни е прекършил. Казах на играчите, че срещу такъв класен отбор срещу Лудогорец, като направиш толкова грешки, трудно може да вземеш нещо. На нас Лудогорец не ни е мерилото. Имаме други мачове, които искаме да печелим. Не ни достига малко класа. Разликата в класите с Лудогорец я има, няма какво да се заблуждаваме.

Амбицията и желанието се вижда във всеки един мач. Вторият полусезон са ни мачовете на истината. Приемаме преките конкуренти. Срещу определени отбори, дори и да надскочиш себе си, няма смисъл. Ние ще се борим и по начина, по който играем, мисля че имаме големи шансове. В никакъв случай Лудогорец не са били доминантни.

Ще имаме двама наказани за мача с ЦСКА 1948. Ще разчитаме на това отборът да вдига класата. Този силен отбор на ЦСКА 1948 го победихме в домакинския си мач, защо да не направим същото и сега. В никакъв случай не отиваме обречени. Отиваме да се надиграваме. Няма смисъл да се затваряш и да риташ напред", каза Орела.

Снимки: Startphoto

