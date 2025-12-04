Популярни
11-те на Добруджа и Лудогорец, "орлите" без ключови играчи

  • 4 дек 2025 | 12:12
  • 1988
  • 6
Станаха ясни стартовите състави на Добруджа и Лудогорец, които излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

За този двубой "орлите" не могат да разчитат на някои от ключовите си играчи. Вердон и Квадво Дуа са извън групата. Швейцарският национал се завърна преди две седмици след дълго лечение на контузия, но днес отново няма да играе по неизвестни причини.

Място сред 11-те не намира и халфът Петър Станич, който е на пейката.

За разлика от споменатите трима състезатели, на терена от първата минута ще е Бърнард Текпетей, който пропусна няколко двубоя заради травма.

ДОБРУДЖА - ЛУДОГОРЕЦ

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Куеро, 77. Леони, 23. Фол, 7. Иванов, 8. Кардозо, 35. Ловрик, 82. Силва, 98. Михайлов

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 4. Алмейда, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 37. Текпетей, 18. Чочев, 11. Видал, 29. Биле

