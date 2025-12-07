Популярни
  3. Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 3812
  • 27
Цветомир Найденов: Ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов твърди, че ако е нямало футболна мафия в България, първото място на “червените” е щяло да бъде постигнато с лекота след изиграване на първите 18 кръга.

“Те минаха 18 кръга и ако нямаше футболна мафия, щяхме да сме първи с лекота”, пише Найденов на страницата си във “Фейсбук”.

Преди няколко дни Найденов отново подкара “футболната мафия”. Това стана след победата на тима му над Септемри с 4:1. Тогава той написа следното: "Страхотна победа на картофената нива и нови 3 точки в борбата за оставането в Ефбет лига. 18 кръга минаха : 1 дузпа за ЦСКА и 5 срещу ЦСКА. Статистиката не лъже. Сами срещу футболната мафия!"

По традиция постовете на бизнесмена в социалните мрежи предизвикват множество дискусии и тази не прави изключение.

Този път феновете на футбола заляха Найденов с коментари и мнения под негов текст, с който хвали представянето на юношеския тим на ЦСКА 1948 до 17 години.

