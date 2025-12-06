Цветомир Найденов: Футболният ми мед вече започва процеса "кристализация"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали работата на треньора на "червените" Иван Стоянов. Тимът се намира на второто място в класирането, а в понеделник (8 декември) ще изиграе последния си шампионатен двубой за годината - домакинство срещу Добруджа.

"Иван Стоянов, най-добър от българските треньори на полусезона в Ефбет лига. Класирането говори! Преди 10 месеца си риташе топка из Трета лига като футболист. Футболният ми мед вече започва процеса “Кристализация”, написа Найденов във "Фейсбук".