Официално: ЦСКА 1948 обяви трансфера на Флориан Кребс

ЦСКА 1948 официално обяви трансфера на германския полузащитник Флориан Кребс - играч с впечатляваща визитка и силно присъствие в средата на терена. 26-годишният Кребс израства в академията на Херта (Берлин), където носи капитанската лента на U19 и печели младежката Бундеслига след сезон с 13 гола в 24 мача.

В професионалната си кариера преминава през Херта II, Кемницер, Борусия (Дортмунд) II, както и през финландските Хонка и Интер (Турку), където се утвърждава като интелигентен, динамичен и тактически зрял халф.

"Флориан пристига в ЦСКА, за да внесе стабилност, креативност и енергия в центъра на терена. Добре дошъл!", написаха от ЦСКА 1948.