Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Официално: ЦСКА 1948 обяви трансфера на Флориан Кребс

Официално: ЦСКА 1948 обяви трансфера на Флориан Кребс

  • 5 дек 2025 | 14:43
  • 961
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 обяви трансфера на Флориан Кребс

ЦСКА 1948 официално обяви трансфера на германския полузащитник Флориан Кребс - играч с впечатляваща визитка и силно присъствие в средата на терена. 26-годишният Кребс израства в академията на Херта (Берлин), където носи капитанската лента на U19 и печели младежката Бундеслига след сезон с 13 гола в 24 мача.

В професионалната си кариера преминава през Херта II, Кемницер, Борусия (Дортмунд) II, както и през финландските Хонка и Интер (Турку), където се утвърждава като интелигентен, динамичен и тактически зрял халф.

"Флориан пристига в ЦСКА, за да внесе стабилност, креативност и енергия в центъра на терена. Добре дошъл!", написаха от ЦСКА 1948.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 13:43
  • 1709
  • 2
Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

  • 5 дек 2025 | 13:42
  • 212
  • 0
Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

  • 5 дек 2025 | 13:28
  • 549
  • 0
Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

  • 5 дек 2025 | 13:26
  • 525
  • 0
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 5677
  • 10
Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

  • 5 дек 2025 | 13:00
  • 255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори ден след загубата от Славия

Хулио Веласкес говори ден след загубата от Славия

  • 5 дек 2025 | 14:59
  • 2989
  • 8
Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

  • 5 дек 2025 | 13:39
  • 10486
  • 7
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 21251
  • 29
Фратрия 1:1 Хебър

Фратрия 1:1 Хебър

  • 5 дек 2025 | 15:00
  • 2373
  • 0
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 5987
  • 5
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 5677
  • 10