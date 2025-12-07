Гасперини: Получи се повече битка, отколкото футболен мач

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви, че червеният картон на Мехмет Зеки Челик е повлиял за днешната загуба на тима с 0:1 в гостуването на Каляри. Той също така изрази мнение, че след тази ситуация на терена е имало повече битка, отколкото игра.

“Всички съдийски решения ми изглеждат доста ясни. За разлика от мача с Наполи преди седмица, този път нямаме оплаквания относно рефера. След като останахме с 10 човека, мачът стана по-труден, въпреки че известно време успяхме да не допуснем големи опасности. При тази ситуация беше трудно да създадем нещо, като се получи повече битка, отколкото футболен мач. Определено направихме няколко очевидни грешки както при червения картон, така и при гола, а когато това стане, трудно постигаш резултат.

Каляри опитваха доста дълги топки и подобно на много отбори, които са по-надолу в класирането на този етап от сезона, те дават всичко от себе си на терена. Можехме да се справим по-добре на техническо ниво, като през второто полувреме разполагахме с необходимото, за да повишим нивото си, но червеният картон обърка тези планове. В даден момент имаше твърде малко футбол, а вместо това беше битка. Не успяхме да се върнем в мача с десетима играчи, но когато двубоите отиват в тази посока, максимумът е да си тръгнеш с точка, а ние почти успяхме. Може би просто не съумяхме да се адаптираме към ситуацията и направихме някои глупави грешки”, коментира Гасперини след мача.

Снимки: Gettyimages