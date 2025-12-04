Популярни
»
Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан се доближава до талант от Колумбия

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 421
  • 0

В Милан са в напреднали преговори с Индепендиенте Меделин за привличането на левия халф-бек Хуан Арисала, съобщава Матео Морето.

Според трансферния експерт „росонерите“ поддържат контакт както с колумбийския клуб, така и с представителите на младия талант. Той е оценяван на 2-3 млн. евро, като е следен и от други европейски отбори. Смята се, че потенциалният му трансфер в Милан е с поглед към бъдещето, като е много възможно 20-годишният футболист веднага да бъде отдаден под наем, за да продължи развитието си. Арисала има общо 50 мача с три гола и една асистенция за Индепендиенте. За младежкия национален отбор на Колумбия до 20 години той е изиграл 22 срещи с едно попадение и два голови паса, печелейки бронзов медал на тазгодишното Световно първенство в тази възрастова категория.

Същият източник твърди, че въпреки слуховете през последните дни, 39-годишният Серхио Рамос няма да премине през януари като свободен агент в Милан, откъдето не проявяват интерес към настоящия централен бранител на Монтерей.

Снимки: Gettyimages

