Милан се доближава до талант от Колумбия

В Милан са в напреднали преговори с Индепендиенте Меделин за привличането на левия халф-бек Хуан Арисала, съобщава Матео Морето.

Според трансферния експерт „росонерите“ поддържат контакт както с колумбийския клуб, така и с представителите на младия талант. Той е оценяван на 2-3 млн. евро, като е следен и от други европейски отбори. Смята се, че потенциалният му трансфер в Милан е с поглед към бъдещето, като е много възможно 20-годишният футболист веднага да бъде отдаден под наем, за да продължи развитието си. Арисала има общо 50 мача с три гола и една асистенция за Индепендиенте. За младежкия национален отбор на Колумбия до 20 години той е изиграл 22 срещи с едно попадение и два голови паса, печелейки бронзов медал на тазгодишното Световно първенство в тази възрастова категория.

🚨🌕 | AC Milan are in advanced negotiations with Independiente Medellín for the left-back Juan David Arizala.



There have already been direct contacts, both between the clubs and with the player's entourage.



Arizala is valued around €2-3M.



Milan intend to close the deal and… pic.twitter.com/br0CTobOHI — Milan Matters (@MilanMatters) December 4, 2025

Същият източник твърди, че въпреки слуховете през последните дни, 39-годишният Серхио Рамос няма да премине през януари като свободен агент в Милан, откъдето не проявяват интерес към настоящия централен бранител на Монтерей.

"It does not appear that #ACMilan have Sergio Ramos (39, CB) on their list. There is no indication that the club are considering him today. After checking, no confirmations have arrived regarding this name," says @MatteMoretto 🇪🇸🚫 pic.twitter.com/UEEB4DEEsY — Milan Xtra (@MilanXtra) December 3, 2025

Снимки: Gettyimages