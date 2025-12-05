Сари: Харесват ми подобни трудни ситуации

Треньорът на Лацио Маурицио Сари остана доволен след победата с 1:0 над Милан и класирането за 1/4-финала за Купата на Италия. Макар отборът да е притиснат до стената с проблеми от най-различно естество, той записа ценен резултат. Наставникът пък призна, че обича да се справя в подобни трудни ситуации.

„Това са ситуации, които ми харесват – с толкова много трудности и контузии от юли насам, но отборът е нетърпелив да работи, така че аз се забавлявам през седмицата. Естествено, по време на мач се ядосвам, защото правим някои технически грешки и не сме на същото ниво като други отбори, но от тренировъчната част наистина се наслаждавам. Бяхме доволни, че над 40 000 души дойдоха на „Стадио Олимпико“ и създадоха страхотна атмосфера. Беше приятно за момчетата, защото те бяха съсипани в края на последния домакински мач, дори унизени. Имаха нужда от това“, заяви Сари.

Треньорът разполага с много ограничен състав не само заради контузии, но и заради параметрите на Финансовия феърплей. Така играч като Тома Башич, който беше замразен, бе върнат по спешност в състава и се превърна в ключова фигура в халфовата линия на Лацио.

„Вярно е, той пристигна с големи перспективи, но отчасти по наша вина и отчасти по негова, той някак се изгуби по пътя. Нямах никакви съмнения да го върна обратно и той ни се отплаща с важни представяния. По отношение на движението по терена, той е един от най-надеждните, с които разполагаме, ако не и най-надеждният“, похвали го специалистът.

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Лацио има отлично представяне в Купата на Италия, достигайки четвъртфиналите във всяко от последните 15 издания на турнира.

„Ако стигнем до края на сезона и усетим, че имаме седем или осем играчи, на които можем да разчитаме, и привлечем трима или четирима, за да подсилим групата, това ще бъде успех. Ако успеем да изградим основите, това вече ще бъде нещо важно за този клуб. Надяваме се да продължим този процес“, завърши Сари.

Снимки: Gettyimages