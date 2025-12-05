Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Алегри: Не използвахме шансовете си

Алегри: Не използвахме шансовете си

  • 5 дек 2025 | 02:56
  • 373
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри не бе доволен след загубата с 0:1 от Лацио и отпадането на тима му от Купата на Италия. Той смята, че тимът му е имал своите шансове да спечели мача, но не се е възползвал от тях.

„Лацио спечели мач, в който имахме повече трудности в сравнение със събота, тъй като сбъркахме няколко паса през първото полувреме и им подарихме шансове. Беше статичен мач, който щеше да бъде спечелен от този, който пръв открие резултата. Ние не се възползвахме от нашите шансове, докато допуснахме гол от корнер, при който със сигурност можехме да се защитим по-добре. Това се случи в момент, в който контролирахме играта, но направихме три-четири елементарни грешки, подарявайки им фаулове и корнери. Същото се случи и срещу Кремонезе и Пиза този сезон – когато доминираме и не го материализираме, става опасно. Трябва да се подобрим“, заяви Алегри.

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Повратният момент в мача изглеждаше пропускът на Рафаел Леао, който изстреля една удобна топка над вратата от около седем метра. Именно тогава Лацио започна да си връща контрола при резултат 0:0.

„Леао имаше добър шанс тази вечер, движеше се добре в и извън наказателното поле. Когато той не е в пеналта, трябва да запълваме тези пространства с други играчи. Той се постави в услуга на отбора и трябва всички да продължим така. Това е загуба, но нашата цел остава да се върнем в Шампионската лига следващия сезон“, допълни специалистът.

Запитан дали смята, че отборът се нуждае от централен нападател, за да вкарва повече голове, Алегри отговори: „Пулишич и Леао са вкарали общо 10 гола, а имаме и Хименес, който ще се завърне от контузия. Нуждаем се от повече голове от полузащитниците, но също така трябва да бъдем много по-концентрирани в определени моменти от мача.“

