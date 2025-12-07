Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

  • 7 дек 2025 | 13:42
  • 246
  • 0

Впечатляващият полпозишън на Макс Верстапен вчера в Абу Даби беше подпомогнат от новия под на RB21, който получи последен шанс в Бразилия, но световният шампион не го хареса и се отказа от него.

Вчера обаче точно този аеродинамичен елемент се оказа решаващ, тъй като точно той даде възможност на Ред Бул да изчисти недозавиването, от което се оплакваше Верстапен в последния сектор на „Яс Марина“ от началото на уикенда.

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Според информация от Макларън, колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри са били с настройки, насочени към днешното състезание и минимални промени за квалификацията, което се оказа достатъчно за второ и трето място.

При RB21 на Макс обаче промените бяха повече и то концентрирани върху представянето в квалификацията, защото позицията в челото за началото на състезанието може да е решаваща.

В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес
В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

Този под, с който кара Макс първо в Мексико се оказа, че не помага да премахването на подскачането на колата, а след това тази особеност на колата се повтори и в Бразилия и сякаш съдбата му беше решена.

Но на гладкият асфалт на „Яс Марина“ предимствата му се оказаха повече, въпреки че и тук на дългата права към завой №9 колите пак подскачаха. И това се оказа правилното решение.

Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два
Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

Претендентите за титлата с различни подходи към състезанието в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 13:12
  • 2146
  • 0
Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

Цунода е готов да се жертва, за да помогне на Верстапен за титлата

  • 7 дек 2025 | 12:58
  • 749
  • 0
Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

Ето с кой номер най-вероятно ще кара Никола Цолов във Формула 2 догодина

  • 7 дек 2025 | 12:47
  • 2635
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 5691
  • 4
Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

Макс Верстапен е най-добрият квалификатор във Формула 1 през 2025 година

  • 7 дек 2025 | 11:20
  • 2687
  • 0
В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

  • 7 дек 2025 | 08:40
  • 1939
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Септември

11-те на Берое и Септември

  • 7 дек 2025 | 13:34
  • 816
  • 1
Очаквайте на живо: Гран При на Абу Даби, грандиозният финал на сезона във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Абу Даби, грандиозният финал на сезона във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 14:00
  • 267
  • 0
Втора лига продължава с нови три срещи

Втора лига продължава с нови три срещи

  • 7 дек 2025 | 13:55
  • 17079
  • 6
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 8776
  • 20
Олимпиакос и АЕК в битка за победа от гръцката лига

Олимпиакос и АЕК в битка за победа от гръцката лига

  • 7 дек 2025 | 13:51
  • 2558
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 5691
  • 4