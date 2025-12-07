Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

Впечатляващият полпозишън на Макс Верстапен вчера в Абу Даби беше подпомогнат от новия под на RB21, който получи последен шанс в Бразилия, но световният шампион не го хареса и се отказа от него.

Вчера обаче точно този аеродинамичен елемент се оказа решаващ, тъй като точно той даде възможност на Ред Бул да изчисти недозавиването, от което се оплакваше Верстапен в последния сектор на „Яс Марина“ от началото на уикенда.

Norris. Verstappen. Piastri. 🍿



Here's how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi 🏆👇#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Според информация от Макларън, колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри са били с настройки, насочени към днешното състезание и минимални промени за квалификацията, което се оказа достатъчно за второ и трето място.

При RB21 на Макс обаче промените бяха повече и то концентрирани върху представянето в квалификацията, защото позицията в челото за началото на състезанието може да е решаваща.

В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

Този под, с който кара Макс първо в Мексико се оказа, че не помага да премахването на подскачането на колата, а след това тази особеност на колата се повтори и в Бразилия и сякаш съдбата му беше решена.

Но на гладкият асфалт на „Яс Марина“ предимствата му се оказаха повече, въпреки че и тук на дългата права към завой №9 колите пак подскачаха. И това се оказа правилното решение.

Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages