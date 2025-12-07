Проблематичният нов под на RB21 донесе успех на Верстапен

Впечатляващият полпозишън на Макс Верстапен вчера в Абу Даби беше подпомогнат от новия под на RB21, който получи последен шанс в Бразилия, но световният шампион не го хареса и се отказа от него.
Вчера обаче точно този аеродинамичен елемент се оказа решаващ, тъй като точно той даде възможност на Ред Бул да изчисти недозавиването, от което се оплакваше Верстапен в последния сектор на „Яс Марина“ от началото на уикенда.
Според информация от Макларън, колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри са били с настройки, насочени към днешното състезание и минимални промени за квалификацията, което се оказа достатъчно за второ и трето място.
При RB21 на Макс обаче промените бяха повече и то концентрирани върху представянето в квалификацията, защото позицията в челото за началото на състезанието може да е решаваща.
Този под, с който кара Макс първо в Мексико се оказа, че не помага да премахването на подскачането на колата, а след това тази особеност на колата се повтори и в Бразилия и сякаш съдбата му беше решена.
Но на гладкият асфалт на „Яс Марина“ предимствата му се оказаха повече, въпреки че и тук на дългата права към завой №9 колите пак подскачаха. И това се оказа правилното решение.
