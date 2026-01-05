Популярни
Биспинг към Аспинал: Не бързай със завръщането след операцията на очите

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 272
  • 0

Майкъл Биспинг знае повече от необходимото за травмите на очите в бойните спортове и не иска Том Аспинал да повтаря неговите грешки.

Аспинал, на когото предстои операция и на двете очи след сериозни бъркания в тях по време на шампионския му двубой със Сирил Ган, вече говори за своето възстановяване. Въпреки това Биспинг, който проведе най-значимите си битки в UFC само с едно здраво око, настоява Аспинал да не бърза.

„Бяха 10, 11, 12 битки – не знам колко точно, но определено бяха много мачове с едно око“, заяви Биспинг във видео в YouTube. „...Поради това и защото претърпях около пет или шест очни операции, знам нещичко по въпроса. Набързо да поговорим за това: Том, изглежда, ще се нуждае от операция. Вероятно ще е нещо дребно като корекция на сухожилията, но тези неща могат да се объркат.“

„...Ретината ми беше закрепена, след като се отлепи в мача срещу Витор Белфорт, после пак се отлепи, оправиха я отново, а след това развих глаукома. Защото веднъж щом започнеш да пипаш очите, както и всяка друга част от тялото, никога вече не е същото. Никога не е толкова здраво и нещата могат да се влошат“, добави той.

Ситуацията при Аспинал е особено сложна, тъй като му предстоят процедури и на двете очи. Проблемите на Биспинг бяха с дясното око, като всичко започна от битката му с Белфорт през януари 2013 г. Въпреки това Биспинг се завърна в октагона още през април същата година. Общо той направи още 11 двубоя, включително и тези, в които спечели и защити титлата в средна категория.

Биспинг обаче съжалява, че не е отделил повече време за възстановяване, защото днес не вижда с дясното си око. Той настоятелно съветва Аспинал да бъде търпелив в процеса на лечение, тъй като рискува трайни увреждания.

„Единственото нещо, което не трябва да правиш с окото, е да прибързваш със завръщането“, подчерта Биспинг. „Това е големият урок, който научих, защото аз го направих. Върнах се твърде рано. Прибързах със спарингите, прибързах със състезанията и повече никога не прогледнах с това око. Том трябва да си даде време.“

