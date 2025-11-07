Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Три медала за България в първия ден на Европейското по таекуондо

Три медала за България в първия ден на Европейското по таекуондо

  • 7 ное 2025 | 08:57
  • 422
  • 0
Три медала за България в първия ден на Европейското по таекуондо

Девет български таекуондисти взеха участие в първия ден на Европейското първенство по таекуондо, което се провежда в Гърция.  Жребият бе изключително тежък, но българските представители здраво стъпиха на татамито и заявиха присъствието си сред най-добрите в Европа.

В категория до 33 кг Ивайло Петров започна с убедителна победа над състезател  от Азербайджан, а след това надви и представител на Армения. В полуфиналната битка Ивайло срещна представител на Турция. Въпреки умелата игра Ивайло загуби в трети рунд и остана трети.

Ивайло е възпитаник на ТК Нерон с личен треньор Милен Гочев.

Виктор Вангелов в категория до 49 кг стартира с победа над испанец, след което в зрелищна битка отстрани представител на Азербайджан. На полуфинал Виктор отстъпи в третия рунд пред таекуондист от Гърция и се качи на почетното 3-то място.

Виктор тренира в клуб Феникс с личен треньор Юлиан Стефанов.

Денис Бедри даде силна заявка в категория до 53 кг, като в първата среща надви представител на Турция. За съжаление, на осминафинала се изправи срещу сънародник. В мач за медал в три тежки рунда Денис надви състезател от Великобритания и се класира за полуфиналите. Там представителят на Азербайджан успя да го победи в третия рунд и така Бедри се окичи с бронза.

Днес очакваме нови успехи при момичетата в категории до 33 кг, 37 кг, 41кг, 44 кг, 47 кг и 51 кг.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Нейт Диаз обяви, че е приел реванш с Джейк Пол

Нейт Диаз обяви, че е приел реванш с Джейк Пол

  • 6 ное 2025 | 18:35
  • 2662
  • 0
България с реален шанс да приеме Европейско по бокс за мъже и жени

България с реален шанс да приеме Европейско по бокс за мъже и жени

  • 6 ное 2025 | 17:51
  • 4807
  • 0
Девин Хейни преди битката с Брайън Норман: Ще победя със стил

Девин Хейни преди битката с Брайън Норман: Ще победя със стил

  • 6 ное 2025 | 16:15
  • 486
  • 0
Ясен Радев се завръща на ринга на MAX FIGHT

Ясен Радев се завръща на ринга на MAX FIGHT

  • 6 ное 2025 | 15:29
  • 447
  • 0
Цените за билетите за UFC 322 достигат 23 788 долара

Цените за билетите за UFC 322 достигат 23 788 долара

  • 6 ное 2025 | 14:29
  • 685
  • 0
Теодор Христов получава реванш с Чико Кваси

Теодор Христов получава реванш с Чико Кваси

  • 6 ное 2025 | 14:05
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 7 ное 2025 | 10:25
  • 83
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 55455
  • 265
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 4304
  • 2
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 1593
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 3318
  • 7
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 30875
  • 2