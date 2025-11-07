Три медала за България в първия ден на Европейското по таекуондо

Девет български таекуондисти взеха участие в първия ден на Европейското първенство по таекуондо, което се провежда в Гърция. Жребият бе изключително тежък, но българските представители здраво стъпиха на татамито и заявиха присъствието си сред най-добрите в Европа.

В категория до 33 кг Ивайло Петров започна с убедителна победа над състезател от Азербайджан, а след това надви и представител на Армения. В полуфиналната битка Ивайло срещна представител на Турция. Въпреки умелата игра Ивайло загуби в трети рунд и остана трети.

Ивайло е възпитаник на ТК Нерон с личен треньор Милен Гочев.

Виктор Вангелов в категория до 49 кг стартира с победа над испанец, след което в зрелищна битка отстрани представител на Азербайджан. На полуфинал Виктор отстъпи в третия рунд пред таекуондист от Гърция и се качи на почетното 3-то място.

Виктор тренира в клуб Феникс с личен треньор Юлиан Стефанов.

Денис Бедри даде силна заявка в категория до 53 кг, като в първата среща надви представител на Турция. За съжаление, на осминафинала се изправи срещу сънародник. В мач за медал в три тежки рунда Денис надви състезател от Великобритания и се класира за полуфиналите. Там представителят на Азербайджан успя да го победи в третия рунд и така Бедри се окичи с бронза.

Днес очакваме нови успехи при момичетата в категории до 33 кг, 37 кг, 41кг, 44 кг, 47 кг и 51 кг.