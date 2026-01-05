Конър Бен: Уморих се да бъда ядосан

„Това беше невероятна година. Беше бурна година, без съмнение“, споделя Конър Бен.

„От началото на годината, през всичко, което се случи, до загубата в първия мач [срещу Крис Юбанк-младши], а след това и победата във втория – беше много турбулентно.“

Дори при загубата от Юбенк през април, акциите на Бен се покачиха заради вълнуващия и равностоен сблъсък. Но докато ближеше раните си от това поражение, той не е оценявал този факт.

Конър Бен и Крис Юбенк бяха близо до бой пред Пиърс Морган

„Не че не го виждах. Искам да кажа, знам, че беше така“, каза той. „Очевидно, когато пътувах до Ню Йорк и Маями, си мислех: „Уау, ставам... глобално известен“. Но бях разочарован, защото не за това бях тренирал. И чувствам, че се провалих в първия мач заради липса на дисциплина. Беше просто фрустрация. Беше разочароващо, защото знам, че мога да бъда по-добър. Знам, че мога да се справя по-добре.“

Той го направи в реванша, контролирайки битката и пращайки Юбенк в нокдаун по пътя към категорична победа с единодушно съдийско решение, като и двата пъти генерира огромен интерес на стадиона на Тотнъм Хотспър.

Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша

Бен призна, че по време на най-мрачните си дни е имало моменти, в които е бил напът да се откаже от спорта и не е можел да си представи, че някога ще се боксира пред десетки хиляди фенове.

След два положителни теста за кломифен – вещество, което той винаги категорично е отричал да е приемал – Бен се озова в боксово чистилище. Той нямаше право да се бие във Великобритания и вместо това се състезаваше в Лас Вегас и Орландо. Препълнен стадион в Лондон не беше на дневен ред, докато той се чудеше как боксовите власти ще се произнесат по неговия случай.

Конър Бен се измъчи, но записа първа победа в Лас Вегас

„Не, не, не, не, не“, отговори той на въпроса дали е вярвал, че все пак ще дойдат такива вечери.

„За мен определено всичко беше приключило. Мислех си: „Свършено е с мен, финиширах, паднал съм, аут съм и няма връщане назад“. Но в крайна сметка останах упорит, останах последователен, продължих да тренирам, останах отдаден, така че когато спечелих делото си, тази възможност да се появи. Контролирах всичко, което можех. Направих всичко по силите си, за да бъда готов, в случай че възможността се появи. Свърших своята част. Молех се всеки ден правилните врати да се отворят, а грешните да се затворят. И просто силната вяра... тя ме вдигаше, тя ме караше да продължавам всеки ден, защото нямаше нищо друго за мен – дори и най-малката частица надежда, че това може да се случи.“

За мнозина от присъстващите, противоречивата и често неразбрана същност на Юбенк всъщност превърна Бен в любимец на публиката, а популярността на Бен в социалните мрежи експлодира.

„Със сигурност ме изненада“, каза Бен. „Искам да кажа, има много „Инстаграм воини“ или воини на социалните медии, но реалността е, че никой никога не ми е казвал нещо в лицето. Но вижте, аз съм боец. Може да не ме харесвате като човек, но в крайна сметка работата ми е да давам на хората стойност за парите им. Може да не съм по вкуса ви, но какво искате да направя по въпроса? Да бъда фалшив? Уморих се да бъда ядосан. Честно казано, уморих се да бъда ядосан“

Крис Юбенк удари Конър Бен с яйце в лицето

„Толкова ми писна от това. Толкова ми писна да съм ядосан. Не ме разбирайте погрешно, гневът все още е там. Но просто не ми се занимава. Просто не ми пука. Ако нещо не засяга мен, семейството ми или децата ми, тогава какво значение има? Наистина ли е толкова зле? Но вероятно съм такъв сега заради това, през което преминах. Защото нещата, които биха ме притеснявали преди, вече не ме притесняват. Трябва наистина да ми влезеш под кожата, за да предизвикаш реакция.“