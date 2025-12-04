Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Станислав Митков спечели сребърен медал на Световното по таекуондо за младежи

Станислав Митков спечели сребърен медал на Световното по таекуондо за младежи

  • 4 дек 2025 | 18:02
  • 175
  • 0

Младата надежда на българското таекуондо Станислав Митков записа поредния голям успех за България. Две седмици след като стана европейски шампион за юноши, днес Митков грабна среброто на Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 г. Надпреварата, която се провежда в Найроби, Кения събира най-добрите таекуондисти от цял свят.

Станислав стартира повече от отлично своето участие, като в първата среща бе категоричен срещу представител на Либерия. На осминафинала нашето момче имаше за съперник таекуондист от Йордания, който е двукратен сребърен медалист от световни първенства за мъже и Гран При турнири. Това обаче не попречи Митков да покаже изключителна игра и класиране на четвъртфинал. Там той срещна представителя на Беларус Максим Бандаревич. Българинът не срещна проблем и се класира на полуфинал. Тук отново имаше тежък противник от Индия. Станислав обаче показа изключителен характер и отлична игра, което го прати на финал. В битката за златото Слави имаше за съперник Хамза Айдоган от Турция. След изключително драматичен двубой с много обрати в крайна сметка Станислав Митков спечели сребърен медал. Важно е да отбележим, че той игра последните три срещи със счупен пръст на ръката.

Слави Митков бе награден от Слави Бинев, който присъства на световното първенство в качеството си на член на Съвета на световната федерация. Александра Георгиева се класира на девето място в категория до 49кг.

Утре двама българи излизат в битки за нови медали. Християн Георгиев в категория до 54кг. при мъжете и Ерика Карабелева при жените.

